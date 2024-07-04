«التعليم» تعلن فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 7 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 7 يوليو إلى 15 يوليو، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت الوزارة أن هناك شروطا يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لتلك المدارس، مشيرة إلى أن عملية اختيار الطلاب تجرى بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

وأضافت أنه يجرى توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

اختيار ثلاثة مدارس

وتؤكد الوزارة أنه يحق للطالب اختيار ثلاثة مدارس كحد أقصى في النظام الواحد، كما تهيب الوزارة بأنه لن يعتد بأي تسجيلات على أي روابط إلكترونية أخرى، واعتبارها إبداء للرغبات فقط .