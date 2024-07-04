نماذج امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024.. لتحصيل الدرجة النهائية

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024، ليسترشد بها طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية «علوم ورياضة»، للتدريب على شكل وأسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، لمحاكاة امتحان نهاية العام.

رابط نماذج امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابطا لنماذج امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024، ليتمكن الطلاب من الاطلاع على الأسئلة وحلها، من خلال الإجابات الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ومعرفة شكل وأسلوب الامتحان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن هذه النماذج تم وضعها من قبل أفضل خبراء ومعلمي مادة الكيمياء، لتوفير مصادر تعليمية متعددة للطلاب من أجل التدريب على حل الامتحانات ورفع العبء عن كاهل الأسرة.

امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 للأسئلة المقالية والاختيار من متعدد وهي كالتالي:-

- الدرجة الكلية لمادة الكيمياء للثانوية العامة: 60 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة: 56 درجة

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة: 4 درجات.

- عدد الأسئلة لمادة الكيمياء: 46 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء: سؤالان.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء: 44 سؤالًا