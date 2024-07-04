وزير الصحة: منظومة التأمين الشامل تهدف إلى استيعاب جميع المواطنين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنّ التأمين الصحي الشامل يهدف لاستعياب كل المواطنين بعدما كان الأمر مقتصرًا على 69 مليون مشترك في التأمين الصحي الحالي، وآخرون يحتاجون إلى العلاج على نفقة الدولة، مضيفًا أن أكثر من 35 مليون شخص يترددون على 350 عيادة وأكثر من 37 مستشفى تابعة للتأمين، جاء ذلك خلال كلمته اليوم، ضمن احتفال الهيئة العامة للتأمين الصحي بمرور 60 عامًا على تأسيسها، بحضور عدد من الوزراء الآخرين، بإضافة إلى 800 مقدم رعاية صحية.

وأشار إلى أنّ الإسكندرية بدأت بها منظومة التأمين الصحي منذ 60 عامًا، وأنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تتم عبر 3 جهات تتمثل في هيئة الرعاية الصحية المقدمة للخدمة، وهيئة التأمين الصحي الشامل التي تمول الخدمة، وهيئة الاعتماد والرقابة وهي التي تراقب وتعتمد الخدمات، لافتًا إلى أنّ خدمة التأمين الصحي الشامل هدفها أنّ تتسع لكل المواطنين من خلال توحيد آلية دعم المريض البسيط.

فصل بين السلطات في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد أنه في المنظومة الجديدة هناك فصل بين السلطات وجودة خدمات عالمية إضافة إلى جهة تراقب عملية الإجراءات والتعاقدات والصرف، متابعًا أنّ ما يحدث حاليا هو استكمال للمنظومة القديمة، مشيرًا إلى اتساع نطاق التأمين الصحي الشامل في المحافظات كلها قريبا، لافتاً إلى أنّ تحدي الميكنة هو أكثر أمر أخذ وقتًا في دخول المحافظات إلى التأمين الصحي الشامل.

وزير الصحة: الرئيس السيسي يتابع يوميا المنظومة الصحية

وأكد وزير الصحة أنّ القيادة السياسية معنية بقطاع الصحة وتتابع المنظومة منذ عام 2014 حتى اليوم، ويتواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع وزير الصحة لمتابعة ما تقوم به 14 مبادرة رئاسية، إضافة إلى منظومة الرعاية الصحية.