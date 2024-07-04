إعصار بيريل يضرب جاميكا.. دمار واسع في مدن عديدة

خلف الإعصار بيريل الذي ضرب جامايكا دمارًا في جرينادا وسانت فينسنت وجزر جرينادين، إذ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في جميع أنحاء المنطقة، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ماذا فعلت العاصفة بيريل في جامايكا؟

وضربت العاصفة من الفئة الرابعة الساحل الجنوبي للجزيرة بعد ظهر الأربعاء، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 140 ميلاً في الساعة (225 كم / ساعة)، ما أدى إلى ضرب المجتمعات المحلية وقطع الاتصالات، بينما قامت مجموعات الطوارئ بإجلاء الأشخاص في المجتمعات المعرضة للفيضانات.

وقال رئيس الوزراء أندرو هولنيس للصحفيين إن نحو 500 جامايكي كانوا في الملاجئ بحلول ظهر الأربعاء، وحث الناس في المناطق المعرضة للخطر على الانتقال، متابعا: «لم نر أسوأ ما يمكن أن يحدث، يمكننا أن نفعل كل ما في وسعنا، بقدر ما هو ممكن بشريًا، ونترك الباقي في أيدي الله».

تحذيرات من إعصار بيريل

وقال المركز الأمريكي للأعاصير على الإنترنت: «من المتوقع حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية تهدد الحياة بسبب الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء جامايكا وجنوب هايتي حتى اليوم»، مضيفًا أنه من المتوقع أيضًا هبوب رياح خطيرة وعواصف عاتية في جزر كايمان حتى وقت مبكر من يوم الخميس.

وحذر مكتب الاستعداد للكوارث وإدارة الطوارئ في جامايكا من عواصف خطيرة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه إلى 2.75 متر (9 أقدام)، وجرى الإبلاغ عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وسط الفيضانات في فنزويلا، وثلاثة في جرينادا، وواحد في سانت فينسنت وجزر جرينادين.

كما جرى إصدار تحذير من إعصار في جامايكا وجراند كايمان وليتل كايمان وكايمان براك، وأيضا على الساحل الجنوبي لهايتي والساحل الشرقي ليوكاتان، كما أصدرت بليز تحذيرًا من عاصفة استوائية تمتد جنوبًا من حدودها مع المكسيك إلى مدينة بليز.

أصبحت بيريل أول عاصفة تتطور إلى إعصار من الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي، وبلغت ذروتها يوم الثلاثاء مع رياح بلغت سرعتها 165 ميلاً في الساعة قبل أن تضعف إلى الفئة الرابعة المدمرة، واشتدت قوتها بوتيرة قياسية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى درجات حرارة البحر الدافئة غير الموسمية التي ينسبها العلماء إلى الانحباس الحراري العالمي.