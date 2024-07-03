مشاهد مروعة من إعصار بيريل المدمر في الكاريبي (فيديو)

تسبب إعصار بيريل وهو من الفئة الرابعة في كارثة إنسانية في جزر الكاريبي اليوم الأربعاء، بعدما وصل إلى أصغر الجزر في شرق البحر الكاريبي وهي «يونيون» وتسبب في انقطاع كهرباء وتدمير المنازل والفيضانات، ووفاة 3 أشخاص على الأقل.

إعصار بيريل دمر 90% من مباني جزيرة يونيون

وتحدث أهالي جزيرة يونيون عن تجربتهم المؤلمة مع الإعصار، فبعدما عادت كاترينا كوي إلى منزلها بعد مروره من الجزيرة لتجد أن منزلها المثالي في جزيرة يونيون مدمر بالكامل بسبب الكارثة الطبيعية، وفق تقرير لشبكة بي بي سي البريطانية.

ضرب إعصار بيريل جزر غرينادا كارياكو وبيتيت مارتينيك.

دمرت معظم المنازل وأسقطت الأشجار

وقالت السلطات المحلية إن عدة أشخاص لقوا حتفهم pic.twitter.com/js0dmu5W6I — الأحداث العالمية (@NEWSdotX) July 2, 2024

قالت «كاترينا» لشبكة «بي بي سي البريطانية» إن كل مبنى في الجزيرة تعرض للتدمير بالكامل وأصبحت بأكملها تقريبًا بلا مأوى.

وأضافت: «لم يعد هناك أي مبان قائمة، لقد سويت المنازل بالأرض، والطرق مغلقة، وسقطت أعمدة الكهرباء في الشوارع.

واتفق معها أحد سكان الجزيرة ويدعي سيباستيان سايلي: «لقد ضاع كل شيء.. ليس لدي مكان لأعيش فيه الآن، كنت أمتلك مزرعة لتربية النحل، وأخرى عضوية، وبسبب الإعصار دمرتا بالكامل».

وأوضح أنه يقيم في يونيون منذ عام 1985، وتعرض لعدة أعاصير سابقة، منها إعصار إيفان في عام 2004 لكن إعصار بيريل لم يشهده من قبل، «لقد تم محو 90% من الجزيرة خلال ساعات فقط».

ووصفت ابنة عمه، أليزي، التي تعمل في فندق مع عائلتها، تجربتها المروعة عندما مر بيريل فوق مدينتهم، وقالت إنهم اضطروا إلى دفع الأثاث نحو الأبواب والنوافذ لمنع الرياح المستمرة والعواصف من فتحها.

تابعت: «كان الضغط شديداً لدرجة أننا شعرنا به في أذنينا، كنا نسمع السقف يتفكك ويصطدم بمبنى آخر، النوافذ تتكسر والفيضانات تجتاح المنازل».

مشاهد مذهلة من الأقمار الصناعية لعين #إعصار_بيريل الذي وصل للدرجة الخامسة ويضرب عدة جزر في المحيط الأطلسي. pic.twitter.com/lgwEh0bDBc — ناسا بالعربية (@Arabic_Nasa) July 2, 2024

وأوضحت أن الأولوية الآن للسكان هي المأوى، حيث يحاولون جمع الأخشاب والبلاستيك لتوفير نوع من السكن المؤقت لعائلاتهم، مضيفة أنه من الواضح أن العثور على الماء والغذاء سيكون أمرًا صعبًا

وقالت أليزي سايلي إن هناك حاجة ماسة إلى العديد من السلع في جزيرة يونيون التي تقع في المحيط الهندي في شرقي إفريقيا، من الأطعمة المعلبة والحليب المجفف إلى المنتجات الصحية ومستلزمات الإسعافات الأولية والخيام بالإضافة إلى المولدات الكهربائية.

تعامل الحكومة مع آثار الإعصار

وقال رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر جرينادين، رالف جونسالفيس، ترك إعصار بيريل دمارًا هائلًا، وألما ومعاناة في جميع أنحاء المناطق التي أصابها.

ووعد بالتحرك لمعالجة المشكلات التي تسبب فيها الإعصار، وأصبحت تحديات تواجه إدارته، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الشكوك في جزيرة يونيون في أن الحكومة لديها الأموال والموارد والقوى العاملة اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة.

ارتفاع ملفت للأمواج على سواحل الدومينيكان نتيجة تأثيرات إعصار بيريل#HurricaneBerylpic.twitter.com/eMChl3NglJ — خالد الجهوري⁦ Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) July 3, 2024

وضرب بيريل الجزيرة يوم الاثنين كإعصار من الفئة الرابعة، وصلت سرعة رياحه 150 ميلا في الساعة (240 كم / ساعة).