مدبولي: مؤتمر أسبوعي عقب اجتماع الحكومة لمناقشة القضايا والرد على الاستفسارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ الحكومة ستعقد مؤتمرا كل أسبوع عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء، لعرض ما ناقشه المجلس ومناقشة شواغل الدولة والرأي العام على مدار الأسبوع، كما سيتم الاستماع لأي أسئلة واستفسارات للرد عليها.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز: «سنعمل على عقد المؤتمر مرة في الشهر بحضور كبار المفكرين ومقدمي البرامج والإعلاميين الكبار بهدف طرح أي قضايا يريدون الدولة التحدث عنها من أجل نقلها للرأي العام».

وأوضح: «هذه الآلية ستكون ثابتة بعد كل اجتماع لمجلس الوزراء، وهدفها لا يقتصر على عرض ما جرى مناقشته داخل اجتماع المجلس بل أيضا الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أي قضية أو ملف، وبالتالي يكون منبرا لنقل الأحداث الجارية للمواطن».