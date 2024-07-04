مدبولي: استحدثنا فلسفة «المجموعات الوزارية» لضمان سرعة تحقيق الأهداف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة ستعمل على تحقيق الأهداف التي وضعها الرئيس السيسي، وفي هذا الإطار ستبدأ استحداث فلسفة المجموعات الوزارية المتخصصة التي ستجمع عددا من الوزراء، ويترأسها رئيس الوزراء أو وزير معني بهذه الوزارات.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «أعلنت عن مجموعتين سيترأسهما السادة نواب رئيس مجلس الوزراء، المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتحت كل مجموعة ستكون هناك كل الوزارات والجهات المعنية برئاسة نائب رئيس الوزراء يجتمعوا أسبوعيا لتحقيق مستهدفات ويتم حل كل المشكلات والتداخلات العرضية بينهم، ورئيس الوزراء يلتقيهم كل أسبوعين أو شهر على الأكثر».

وتابع: «تُعرض قرارات المجموعة لو تطلبت أي موافقة من مجلس الوزراء في الأسبوع نفسه حتى تسير العجلة بأسرع وقت ممكن، وستكون هناك مجموعة للتنمية السياحية والمجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، والمجموعة الوزارية للطاقة وستشهد التركيز بشكل أكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين، بحيث نضمن سرعة الانعقاد واتخاذ القرارات البينية التي تمكننا من التحرك بسرعة لتحقيق المستهدفات».

وواصل: «أما المجموعة الأخيرة، فهي المجموعة الوزارية الخاصة بريادة الأعمال، لأن هذا الموضوع شديد الأهمية للدولة والشباب وتشجيع الشباب وريادة الأعمال، وسيتم العمل على حل المشكلات في هذا الإطار، وسيتم تعيين مستشارين متخصصين من مجلس الوزراء لهذه المجموعات، لضمان المتابعة الدورية وتذليل العقبات، وسيرفع كل منهم تقريرا مباشرا لرئيس الوزراء بخصوص ما يحدث».

وأكد أن الرئيس السيسي وجه أمس في الاجتماع الموسع مع مجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم، بالتواصل الدائم والمباشر والمستمر مع المواطنين والشفافية في عرض كل التحديات التي تواجه الدولة، والاستباقية حتى يعرف المواطن كيف تتحرك الدولة ويكون على دراية بالتحديات التي تواجهها.