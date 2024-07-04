مدبولي عن أموال رأس الحكمة: نتحسب لأي أزمة طارئة.. ونضع سيناريوهات لكل الاحتمالات

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ حكومته تعمل بجد على إنهاء أزمة الكهرباء وتتحرك في كل الاتجاهات لتدبير الموارد المالية المطلوبة وهي أرقام ليست بالقليلة وجميعها موارد دولارية حوالي مليار و200 مليون دولار وهو رقم ليس بالقليل.

وتابع رئيس الوزراء في كلمته بمؤتمر صحفي يعقد الآن: «للرد على ما أثير حول أموال مشروع رأس الحكمة ولماذا لم يتمّ استغلالها لسد عجز الطاقة والكهرباء، أقول: مطلوب من الحكومة إدارة أزمة غير مسبوقة ونضع سيناريوهات لكل الاحتمالات الممكنة خلال الفترة المقبلة وكل يوم يستحدث أمر جديد، بل الفترة الراهنة هي الأصعب ولم تمر على تاريخ مصر، وكمثال: كرئيس وزراء أعمل على مستهدفات مطلع أكتوبر 2023، وفي يوم 7 من هذا الشهر اندلعت أحداث غزة التي لم يتوقعها أحد».