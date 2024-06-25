برلماني: توجيهات الرئيس السيسي ستدفع الحكومة لحل أزمة الكهرباء قريبا

أكد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي للحكومة، بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها.

وقال «الخشن»، في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في وقتها مع ظهور حالة استياء كبيرة في أعقاب زيادة فترات انقطاع الكهرباء خلال الساعات الماضية بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، قائلا: «الرئيس يشعر بالأزمة ومطالب المصريين، وتوجيهاته ستدفع الحكومة لحلها في أقرب وقت».

اعتذار الحكومة للشعب المصري

وأشاد عضو «طاقة البرلمان» بتقديم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتذاره للشعب المصري عن الأزمة، وتأكيده العمل على حلها واستيراد المازوت اللازم لمحطات الكهرباء، ومناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة.

وتابع النائب، بأن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لـتخفيف الاحمال وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية لإنهائها.

«الخشن»: مصر ليس لديها مشكلة في إنتاج الكهرباء

وشدد «الخشن»، على أن مصر ليس لديها مشكلة في إنتاج الكهرباء ولا في محطاتها، ولكن المشكلة في الارتفاع الهائل في درجات الحرارة.

وأعرب «الخشن» عن ثقته في تحرك الحكومة الفوري لحل الأزمة مع بداية شهر يوليو، لتقليل تخفيف الأحمال، والقضاء على الأزمة نهائيا آخر العام الجاري.