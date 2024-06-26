تنقطع 12ساعة يوميا.. دراسات تكشف تفاصيل أزمة الكهرباء في روسيا

كشف دراسات أجرتها مراكز بحثية دولية أسباب أزمة انقطاع الكهرباء في العديد من دول العالم، والتي أثرت على اقتصادات العديد من الدول، كاشفة تأثيرات الأزمة على العديد من المدن الروسية.

ماذا فعلت أزمة الكهرباء في روسيا؟

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن انقطاع الكهرباء في روسيا أصبح مشكلة متزايدة، إذ سجلت حوالي 2,500 حالة انقطاع كهربائي كبرى في العام الماضي 2023، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق 2022.

مدة انقطاع الكهرباء في المدن الروسية

وأوضحت الدراسات أن متوسط مدة انقطاع الكهرباء بلغ في بعض المدن الروسية حوالي 5 ساعات، فيما شهدت بعض المناطق الريفية انقطاعات تصل إلى 12 ساعة أو أكثر، مبينة تأثر أكثر من 10 ملايين شخص بانقطاعات الكهرباء، منهم حوالي 3 ملايين في المناطق الحضرية و7 ملايين في المناطق الريفية.

ماذا فعلت الحكومة الروسية لحل الأزمة؟

وذكرت الدراسات التي أجرتها المراكز البحثية العالمية، أن الحكومة الروسية خصصت حوالي 10 مليارات دولار، لتحديث شبكات الكهرباء في السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة للانقطاع، وتم تشكيل أكثر من 500 فريق طوارئ في مختلف أنحاء البلاد للتعامل السريع مع انقطاعات الكهرباء وإصلاح الأعطال، كما وضعت السلطات خطط طوارئ جديدة تشمل توزيع مولدات كهربائية مؤقتة على المستشفيات والمرافق الحيوية في حالة الانقطاعات الطويلة.

أسباب انقطاع الكهرباء المتكرر في روسيا

وبحسب الدراسات التي أجرتها كل من «منظمة أوبك، مركز أبحاث المناخ، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكالة الطاقة الدولية، المنتدى الاقتصادي العالمي»، تعود أسباب انقطاع الكهرباء إلى عدة عوامل، منها:

- البنية التحتية القديمة العديد من شبكات الكهرباء في روسيا، تعود إلى الحقبة السوفيتية، مما يجعلها عرضة للأعطال والانهيارات.

- الأحوال الجوية القاسية: تتسبب العواصف الثلجية والجليد في تدمير خطوط الكهرباء وزيادة الضغط على الشبكات.

- تواجه بعض شركات الكهرباء نقصا في التمويل اللازم للصيانة الدورية وتحسين الشبكات، مما يزيد من احتمالات الانقطاع.

تأثيرات أزمة انقطاع الكهرباء على المدن الروسية

وأشارت الدراسات إلى أن زيادة فترات انقطاع الكهرباء في المدن الروسية يؤثر على المستشفيات والمدارس والمنشآت الحيوية الأخرى، ما يعطل الحياة اليومية ويزيد من المخاطر الصحية، ويزداد خطر الأمراض المرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، إضافة إلى مشكلات صحية أكثر خطورة، فيما تتعرض المنازل والمباني لانخفاض حاد في درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى حالات خطيرة.