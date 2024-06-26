دراسات توضح أسباب أزمة انقطاع الكهرباء وتداعياتها على العالم.. بينها روسيا وأمريكا

كشفت دراسات أجرتها كل من «منظمة أوبك، ومركز المناخ ووكالة الطاقة المتجددة ووكالة الطاقة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي»، أسباب أزمة انقطاع الكهرباء وتداعياتها على العالم، إذ تُعد الأزمة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ومن اللافت أن روسيا، التي تُعد المصدر الأول للغاز، تعاني هي الأخرى من أزمة انقطاع الكهرباء، إذ تواجه عدة مدن روسية حالة من التجمد نتيجة انقطاع الكهرباء، ما يثير قلق السكان ويضع السلطات في موقف حرج، وهذا يؤكد أن أزمة الغاز ليست السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء.

أسباب تفاقم الأزمة

وأوضحت الدراسات أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لهذه الأزمة وتساهم في تفاقمها؛ لافتة إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد وعلى الأداء الاقتصادي للدول، تفاقمت هذه الأزمة في السنوات الأخيرة نتيجة للتغيرات المناخية والزيادة السكانية، والحرب الروسية الأوكرانية.

أزمة انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية

وبيَّنت الدراسات أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد حاليًا موجات حر قاسية تتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى ضغط غير مسبوق على شبكات الكهرباء، موضحة أن هذا الضغط أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في العديد من المدن الأمريكية، ما يثير القلق بين السكان ويضع تحديات كبيرة أمام السلطات، إذ يتسبب انقطاع الكهرباء في تعرض السكان لمخاطر صحية كبيرة نتيجة الحرارة الشديدة، بما في ذلك حالات الإنهاك الحراري وضربات الشمس، كما يؤثر انقطاع الكهرباء على الأعمال والصناعات، ما يتسبب في خسائر مالية كبيرة وتعطيل الإنتاج، ويؤثر على المستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى، ما يُعرِّض حياة المرضى والأفراد للخطر.

إحصائيات حول أزمة انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة

وكشفت الدراسات عن بعض الإحصائيات البارزة حول أزمة انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة، التي توضح حجم المشكلة وتأثيرها على السكان والبنية التحتية، وجاءت كالتالي:

عدد الانقطاعات

- سجلت الولايات المتحدة حوالي 4500 حالة انقطاع كهربائي كبرى في 2023 بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.

مدة الانقطاعات

- بلغ متوسط مدة انقطاع الكهرباء في المدن الكبرى حوالي 4 ساعات لكل حادثة، بينما شهدت بعض المناطق الريفية انقطاعات تجاوزت 10 ساعات.

عدد المتضررين

- تأثر أكثر من 60 مليون شخص بانقطاع الكهرباء خلال 2023، منهم حوالي 20 مليونا في المناطق الحضرية و40 مليونا في المناطق الريفية.