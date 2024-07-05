ما هو مرض الساركوما؟.. «الصحة» تحذر من هذا الأمر عند العلاج

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا يوضح أبرز المعلومات عن مرض الساركوما «الأورام اللحمية»، إذ قالت إنه أحد أنواع السرطان الذي يمكن أنّ يحدث في أماكن مختلفة من الجسم، وهو سرطان نادر يتطور في العضلات والعظام والأعصاب والغضاريف والأوتار، والأوعية الدموية، والأنسجة الدهنية، والليفية.​

ما هو مرض الساركوما؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الساركوما وهي «ساركوما الأنسجة الرخوة، العظام، أورام أنسجة الجهاز الهضمي»، مشيرة إلى أن العلاج قد يشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة.​

استشارة الطبيب فيما يخص رحلة العلاج

وطالبت من المصابين بالمرض، بضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب فيما يخص رحلة العلاج، موضحة أنه في حالة حدوث أي آثار جانبية من الأدوية، يجب إبلاغ الطبيب والصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.​

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنّ الخط الساخن 105 يعمل على مدار 24 ساعة، ويستقبل التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة، والرد على المواطنين بشكل عاجل وحل كل الأزمات الصحية لهم.