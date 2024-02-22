أشرس أنواع السرطان.. سبب وفاة هاني الناظر | عاجل

عاش الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، منذ شهر أكتوبر الماضي، صراعا كبيرا مع مرض السرطان، إذ هاجمه أحد الأنواع الشرسة، ليخضع لجلسات الكيماوي المؤلمة، على مدار عدة أشهر، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وقال الدكتور محمد الناظر، طبيب الجلدية، نجل هاني الناظر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».

ما مرض هاني الناظر؟

كان نجل هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، قد أعلن أن والده هاجمه أحد أشرس أنواع سرطان الدم، وهو «ليمفومة بيركت»

وليمفومة بيركت، بحسب الدكتورة علا خورشيد أستاذ ورئيس أقسام علاج أورام الدم بالمعهد القومي للأورام، من أشرس أنواع سرطانات الدم الليمفاوية، وله تأثير كبير على كبار السن.

معلومات عن مرض هاني الناظر

وإليكم عدة معلومات عن «ليمفومة بيركت» مرض الطبيب الراحل هاني الناظر، وفقًا لموقع «WEpMED»

أعراض المرض:

- صداع.

- آلام البطن.

- انتفاخ البطن.

- الغثيان.

- القيء.

- الإصابة بالاستسقاء.

- الألم الموضعي كالصداع.

- شحوب الوجه.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- نزيف تحت الجلد.

- آلام الرأس.

وتشخيص الإصابة بـ«ليمفومة بيركت»، عبر عدة فحوصات، منها:

- فحوصات الدم، من خلال فحص مستوى نازعة هيدروجين اللاكتات (LDH)

- الأشعة المقطعية وتصوير الرنين المغناطيسي.

- أخذ عينة من الكتلة أي الورم الذي ظهر في الجسم.

علاج سرطان ليمفومة بيركت:

- العلاج الكيميائي.

- العلاج الجراحي في حالة انتشار المرض في مكان واحد بالجسم.