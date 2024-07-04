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مدبولي: سنحدد كيانا مسؤولا عن المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة

كتب:

منى صلاح
02:53 م | الخميس 04 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وملف الشركات الناشئة، وهذا الملف يتقاطع مع عمل عدة وزارات وأجهزة وهيئات.

وتابع رئيس الوزراء موضحا، خلال مؤتمر صحفي، نقلته «إكسترا نيوز»، أنَّ أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب ورواد الأعمال يبحثون دوما عن الجهة المسؤولة التي يجب الذهاب إليها لإنهاء ما يتعلق بعملهم، مشددا على أنه سيتم تحديد كيان مسؤول عن عمل الشركات الناشئة، إلى جانب مجموعة وزارية تجتمع أسبوعيا لوضع استراتيجيات وبرامج وتنفيذها، وإعطاء الموافقات على المشروعات ومتابعتها.

 

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