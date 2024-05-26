«الاتصالات»: إطلاق حاضنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لدعم الشركات الناشئة

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استعداد الوزارة حاليا لإطلاق حاضنة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي بالقاهرة؛ لتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والصغيرة العاملة في هذا المجال.

وأضاف الوزير، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة لريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بقصر السلطان حسين كامل، أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت مراكز إبداع مصر الرقمية لتهيئة المناخ الداعم لريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تم حتى الآن إنشاء 20 مركزًا في إطار خطة تستهدف الوصول إلى مركز بكل محافظة.

توفير مجموعة مكثفة من مبادرات بناء القدرات

وأوضح الوزير أنّ هناك جهودًا مبذولة لدعم رواد الأعمال من خلال العمل على عدة محاور، وهي توفير مجموعة مكثفة من مبادرات بناء القدرات في مختلف التخصصات التكنولوجية؛ لتوفير المهارات الرقمية التي تتطلبها الشركات الناشئة، وتوفير برامج لتدريب رواد الأعمال، واحتضان مشروعاتهم الريادية بمراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة وما بعدها.

مراكز إبداع مصر الرقمية

وأضاف طلعت أنّ المرحلة الثانية من مراكز إبداع مصر الرقمية تعنى بالمراكز المتخصصة حيث تم البدء بمركزين في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة أحدهما متخصص في التصميم الإلكتروني؛ والآخر متخصص في التكنولوجيات المساعدة.

وأشاد طلعت بالجهود المبذولة لتنظيم هذه القمة واستضافة هذا الحشد المميز من مجتمع ريادة الأعمال في مصر بما يساهم في تعزيز نمو مناخ ريادة الأعمال وازدهار بيئة الابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.