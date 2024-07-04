موجة طقس حارة تضرب العراق والجزائر بداية من اليوم الخميس.. تقترب من 50 درجة

تشهد دولتان عربيتان موجة طقس حارة بداية من اليوم الخميس وتستمر نحو 3 أيام ويرجع السبب في العراق إلى هبوب رياح شمالة شديدة السرعة تتجاوز سرعتها 40 كيلومترا في الساعة، أما في الجزائر فتصل إلى 49 درجة في البلاد، بحسب وسائل إعلام عراقية وجزائرية.

درجات حرارة مرتفعة

وذكرت فضائية «السومرية» العراقية أن غدا الجمعة سيكون ذروة الموجة الحارة حيث ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 48 درجة ثم تقل درجتين لتسجل 46 درجة يوم السبت.

وبسبب درجات الحرارة هذا العام، كشفت وزارتان عراقيتان، ، عن مجموعة من الإرشادات لمواجهة موجات الحر القاسية، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية في الصيف الحالي وسط إرشادات أبرزها ارتداء ملابس فاتحة اللون واستخدام كريم واق من الشمس بدرجة وقائية عالية، وتجنب التعرض المباشر لـ أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وشرب كمية كافية من الماء.

طقس حار في الجزائر

وفي الجزائر، ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن موجة الحر في الجزائر تضرب ما لا يقل عن 22 ولاية، وهما: (الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيميمون، وغليزان، وتمنراست، وعين صالح، وتيزي وزو، والشلف، ومستغانم، وعنابة، عين تيموشنت، وتلمسان، وسكيكدة، البيض، وعين الدفلى، وسعيدة، والنعامة، بومرداس، معسكر، وهران، البليدة).

وبالرغم من درجات الحرارة المرتفعة إلا أنه ستتكون سحب رعدية على المرتفعات الداخلية الموجودة في المنطقة الشرقية خلال وقت الظهيرة، وسط وجود ضباب خفيف.