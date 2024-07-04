نصائح «الصحة» لسكان الصعيد وجنوب البلاد مع ذروة الموجة الحارة اليوم
كتب:
سارة شوقي
10:11 ص | الخميس 04 يوليو 2024
نصائح وزارة الصحة لسكان الصعيد وجنوب البلاد اليوم
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم فى محافظات جنوب البلاد، متوقعة ارتفاع في درجات الحرارة ، بقيم تتراوح من 2-3 درجات عن الأيام الماضية، نظرا لوجود رياح تنشط أحيانا عل أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة على مناطق الجنوب الخميس 4 يوليو
كما أوضحت الأرصاد الجوية أن اليوم سيكون ذروة الموجة شديدة الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة العظمي لـ44 درجة على عدد من مدن ومحافظات الصعيد، كالتالي:
- سوهاج: العظمى 41 والمحسوسة 42
- قنا: العظمى 42 والمحسوسة 43
- أسوان: العظمى 43 والمحسوسة 44
- الأقصر: 42 والمحسوسة 43
نصائح الصحة لتفادي الموجة الحارة في مناطق الجنوب
ومن خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أعادت وزارة الصحة والسكان توجيه بعض النصائح والإرشادات للمواطنين، للتعامل مع موجة الطقس شديدة الحرارة، وذلك للبقاء باردا ورطبا خلال درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.
- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة، وارتداء قبعة عند التعرض للشمس.
- الاستحمام بالماء البارد.
- شرب الماء بانتظام، حوالي كوب من الماء كل ساعة، ومن «2-3» لترات على الأقل في اليوم الواحد.
- تقليل النشاط البدني وأخذ فترات راحة في مكان بارد.