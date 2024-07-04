نصائح «الصحة» لسكان الصعيد وجنوب البلاد مع ذروة الموجة الحارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم فى محافظات جنوب البلاد، متوقعة ارتفاع في درجات الحرارة ، بقيم تتراوح من 2-3 درجات عن الأيام الماضية، نظرا لوجود رياح تنشط أحيانا عل أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة على مناطق الجنوب الخميس 4 يوليو

كما أوضحت الأرصاد الجوية أن اليوم سيكون ذروة الموجة شديدة الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة العظمي لـ44 درجة على عدد من مدن ومحافظات الصعيد، كالتالي:

- سوهاج: العظمى 41 والمحسوسة 42

- قنا: العظمى 42 والمحسوسة 43

- أسوان: العظمى 43 والمحسوسة 44

- الأقصر: 42 والمحسوسة 43

نصائح الصحة لتفادي الموجة الحارة في مناطق الجنوب

ومن خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أعادت وزارة الصحة والسكان توجيه بعض النصائح والإرشادات للمواطنين، للتعامل مع موجة الطقس شديدة الحرارة، وذلك للبقاء باردا ورطبا خلال درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.