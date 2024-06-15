موعد صلاة العيد 2024 في الجزائر.. تعرف على أماكن الساحات

يتحرى الجزائريون، الذين يزيد عددهم عن 40 مليون شخص في دولة الجزائر، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 وأماكن الصلاة، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، المعروف أيضًا بعيد النحر، وهو العيد الثاني للمسلمين في التقويم الهجري.

موعد صلاة العيد 2024 في الجزائر وأماكن الصلاة

وبينما يهتم العديد من الجزائريين بمعرفة موعد صلاة العيد 2024 في الجزائر، يستعدون لذبح الأضحية، احتفالا بذكرى النحر في الإسلام عندما افتدى الله النبي إسماعيل عليه السلام نجل النبي إبراهيم بكبش من السماء، بعد رؤية رأها النبي إبراهيم أنه يذبح ابنه.

وتقام صلاة عيد الأضحى في الجزائر ومختلف الدول العربية، في ساحات المساجد وبعض الميادين العامة، ومنها مسجد الزبير ومسجد الرحمة ومسجد الفرقان ومسجد الإسراء والمعراج ومسجد الفردوس ومسجد قباء.

موعد صلاة العيد 2024 في الجزائر وأماكن الصلاة

وسيكون موعد صلاة العيد 2024 في الجزائر متغيرًا، حيث تبدأ بعض الولايات الصلاة في الساعة السادسة صباحًا، فيما تبدأ بعض الولايات متأخرة عن ذلك، ففي ولاية الجلفة سيكون موعد الصلاة السادسة وربع، أما ولاية قسنطينة سيكون السادسة صباحًا، فيما ستكون الصلاة في ولاية تيزي وزو في تمام الساعة السادسة ونصف، وسيكون موعد صلاة العيد في ولاية في عين صالح الساعة السادسة ونصف صباحًا، من بعض المساجد الذي سيكون فيها صلاة العيد مسجد رحبة الصوف، ومسجد عبد الرحمان المناطقي ومسجد سيدي عفان ومسجد سيدي الدرار، ومسجد سيدي قيس، ومسجد سيدي بوعنابة.