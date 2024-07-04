مصاصة دماء خطيرة.. ظهور سمكة نادرة على شواطئ مدينة الإسكندرية الأمريكية

على شواطئ مدينة الإسكندرية في ولاية فيرجينيا الأمريكية عثر أحد الصيادين على جسم بحري غريب، وبعد الوصول له وجد أنها سمكة مصاصة الدماء الشهيرة التي لا يرصدها البشر في الكثير من الأحيان، ووثق السكان صورًا لها، بنشرها على صفحاتهم الرسمية على «إكس»، فما سر هذه السمكة وما مواصفاتها؟، بحسب موقع «ديلي ميل».

سمكة خطيرة على شواطئ الإسكندرية

في الساعات الماضية، رصد الصيادون سمكة مصاصة دماء طفيلية في نهر فيرجينيا نادراً ما يراها البشر، إذ قام أحد سكان الإسكندرية الأمريكية بسحب ما يسمى بـ «لامبري البحر» من نهر بوتوماك بيديه ليجد مخلوقا بحريا يشبه ثعبان البحر ويبلغ طوله حوالي قدمين.

وبالنسبة لمواصفات السمكة، فهي تحصل على لقب مصاصة دماء بسبب أسنانها المدببة، والتي تستخدمها للتشبث بضحيتها والتغذية على سوائل جسمها، وظهرت هناك لأن نهر بوتوماك ملوث منذ فترة طويلة، واتخذت السلطات الحكومية خطوات لتنظيفه، وظهور اللامبري علامة على أن التلوث بدأ يتراجع لأنها حساسة تجاه السموم، وتعتبر أسماك اللامبري البحرية من الأنواع الغازية التي كانت في البداية أصلية في المحيط الأطلسي، ولكنها غزت البحيرات العظمى في القرن التاسع عشر من خلال القنوات التي صنعها الإنسان وأرصفة الشحن.

خوف من سمكة مصاصة الدماء

قال جيم كومينز، المدير المساعد لقسم الموارد الحية في ولاية فيرجينيا لصحيفة بوتوماك باي ريبورتر: «إن ظهور سمك اللامبري البحري من جديد هو مؤشر آخر على أن جودة المياه تتحسن، فهي حساسة جدًا للتلوث».

وتنتقل هذه الأسماك من خليج تشيسابيك إلى النهر العذب كل عام لوضع بيضها، مما يشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رؤيتها.