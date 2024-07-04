كاظم الساهر: لجأت للأطباء للعلاج من الاكتئاب.. وألقب زوجتي بـ«القديسة»

قال الفنان كاظم الساهر، إنه تعرض للعديد من الشدائد والمواقف الصعبة في حياته، ولكنه كان دومًا قادرًا على تجاوز تلك الصعاب، ولكنه لم يتمكن من تجاوز فترة انتشار فيروس كورونا، والتى أدت إلى إصابته بالاكتئاب، ما جعله يلجأ لبعض الأطباء النفسيين والمتخصصين من أجل مساعدته وإنقاذه من تلك المحنة، حتى انتصر عليها مع إيمانه بالله.

كاظم الساهر يكشف سبب بكاءه

وأضاف كاظم الساهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة أصبحت دموعه قريبة للغاية ولا يتمالكها، وكانت آخر مرة بكى خلالها منذ ساعات والتى بكي خلالها بمفرده، لافتًا إلى أنه قدم أغنية من قال لا يبكي الرجال، ليعبر عن فئة كبيرة منهم الذين يمتلكون «دمعة قريبة»، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ طرحها فى الأشهر الماضية.

كاظم الساهر: ألقب زوجتى بـ«القديسة»

وأشار إلى أن أم أولاده هي الحب الحقيقي ورمز الاخلاص والوفاء فى حياته لآخر لحظة في صداقتها ودعواتها وحبها، لافتًا إلى أنه يطلق عليها فى المنزل «القديسة»، موضحًا أن أمه هى كل شيء بالنسبة له.

وكان آخر أعمال كاظم الساهر في التلحين من خلال أغنية ناويت أعانده للمطربة التونسية لطيفة، ضمن ألبومها الجديد مفيش ممنوع، والتي تواصل طرحه في الأيام الحالية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.