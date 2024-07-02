كاظم الساهر وسعاد ماسي وديانا حداد.. نجوم لأول مرة في مهرجان العلمين

تحت شعار «العالم علمين»، تتجه أنظار العالم إلى مدينة العلمين الجديدة حيث إطلاق فعاليات الدورة الثانية من المهرجان العالمي الذي نجح في جذب أنظار العالم إلى تلك المدينة الساحرة، ويستهدف في نسخته الجديدة ما يقرب من 15 مليون سائح وهو ما يتناسب مع كون مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية.

نجوم تشارك في مهرجان العلمين لأول مرة

على مدار 50 يوما تشهد مدينة العلمين الجديدة مجموعة مميزة من الفعاليات الفنية والترفيهية، في الدورة الثانية من المهرجان الذي يحمل اسم المدينة الساحلية البارزة، وينطلق في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل، وكشفت الإعلامية منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي باسم المهرجان عن أسماء النجوم المشاركين في إحياء حفلات غنائية ضمن فعاليات المهرجان.

وهناك عدد من الفنانين الذين يحيون حفلات للمرة الأولى في مهرجان العلمين من بينهم الهضبة عمرو دياب، بالإضافة إلى الفنان العراقي كاظم الساهر، كما تتسع القائمة وتشمل الفنانة اللبنانية ديانا حداد والجزائرية سعاد ماسي، بجانب النجوم الذين قدموا حفلات ناجحة في الدورة السابقة من بينهم الكينج محمد منير، الفنان تامر عاشور، مؤدي الراب ويجز وفريق كاريوكي.

10حفلات غنائية و47 فعالية ترفيهية ورياضية في مهرجان العلمين

من جانبه، كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن استحداث عدد من الفعاليات والأنشطة الجديدة في الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، قائلا خلال الؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان: «نستحدث مجموعة جديدة من الفعاليات من بينها عرض عدد من المسرحيات لأبرز نجوم الفن العربي والمصري، بجانب 10 حفلات غنائية لأبرز نجوم الغناء، أكثر من 35 فعالية ترفيهية تناسب كل أفراد العائلة، بالإضافة إلى التركيز والاهتمام بالطفل من خلال مهرجان نبتة، وهو ما نفخر به هذا العام، بجانب حوالي 12 حدثا رياضيا يغطى جانب كبير من الألعاب الجماعية والفردية».

كما أشار «الفقي» إلى برتكول التعاون مع موسم الرياضة وهيئة الترفيه السعودية، والذي سيقوموا من خلاله برعاية 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية، متابعا: «ونحن في الوقت نفسه سنرعى فى موسم الرياض مسرحتين».