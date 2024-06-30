«نويت أعانده».. التعاون التاسع بين كاظم الساهر ولطيفة في ألبومها الجديد

منذ أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، عن تعاون جديد يجمعها بقيصر الغناء العربي كاظم الساهر في ألبومها الجديد، حتى بات جمهور كلا الفنانين يرتقب صدور الأغنية التي يتلاقى فيها الصوت الجبلي مع الموسيقى الساهرية، لتشهد على تاريخٍ طويل من الصداقة التي نتجت عنها عدة أعمال فنية أبرزت موهبة الفنان العراقي في التلحين لغيره.

التعاون التاسع بين لطيفة و«الساهر»

قبل ساعاتٍ قليلة، طرحت لطيفة خامس أغنيات ألبومها الجديد «مفيش ممنوع»، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، وتحمل أغنية «نويت أعانده» كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد، الأمر الذي يذكرنا بذلك المزيج الاستثنائي بين اللحن والكلمات، فليست هذه المرة الأولى التي يلحن فيها كاظم الساهر نصوصا وضعها أحد أشهر كتاب الأغنية المصرية لتخرج في صورة أغانٍ تشدو بها المطربة التونسية، ونقدم لكم من خلال «الوطن» قائمة بالأعمال التي سبق أن تعاون فيها ذلك الثلاثي المختلف من حيث المدارس الفنية التي ينتمي إليها كلٌ من أفراده:

1. يا سيدي مسي.

2. يا حياتي.

3. ما وحشتكش.

4. في يوم واحد.

5. حاسب.

6. بلاش ترجع.

7. أمري لله.

8. استحالة.

صداقة قوية بين كاظم الساهر ولطيفة

المعروف عن المطرب العراقي كاظم الساهر أنه يلحن معظم أعماله بنفسه، وعندما يُهدي ألحانه إلى فنانٍ غيره يكون ذلك بسبب صداقة تجمعهما أو أنه يريد دعم المواهب الشابة، مثلما فعل مع الفنانة غادة رجب في بداية مشوارها، إذ لحّن لها في عام 2000 أغنية «لماذا»، وكذلك فعل مع الفنان ملحم زين إذ منحه أغنيةً من ألحانه وهي «العدل يا حبيبتي»، لكن الغريب أنه لم يلحن لأي مغنٍ آخر أكثر من مرة، فيما عدا الفنانة ماجدة الرومي التي تعاون معها في أغنيتين، هما: «وعدتك» و«طوق الياسمين»، وبسبب الأعمال الثمانية التي تقدم ذكرها في هذا التقرير، وُلدت عدة شائعات حول طبيعة العلاقة بين «الساهر» ولطيفة، إلا أن الأخيرة نفت ما تردد من أنباء زواجٍ سري بينهما في تصريحاتٍ تليفزيونية أكدت خلالها أنها لم تُعجب بكاظم الساهر كرجل تعيش معه وإنما أعجبت بفنه وذوقه في اختيار الأعمال التي يلحنها ويغنيها.

ألبوم لطيفة الجديد

يذكر أن ألبوم مفيش ممنوع حقق خلال 5 أيام فقط من طرحه على منصة «يوتيوب»، ما يزيد على 9 ملايين مشاهدة، لتتصدر به الفنانة التونسية قائمة التريند في مصر وعدد من الدول العربية خلال الأيام القليلة الماضية، وتواصل لطيفة حصد مزيدٍ من التعليقات الإيجابية والمشاهدات يوميا، بالتزامن مع طرح الأغاني بطريقة الفيديو كليب، بعدما طرحت الألبوم كاملا عبر منصات الموسيقى.