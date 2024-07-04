«مدبولي» يكشف عن خطة الحكومة لجذب 30 مليون سائح إلى مصر سنويا بحلول 2028

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ منظومة السياحة في مصر لها شقين، الأول يتعلق بمنظومة السياحة نفسها من توفير غرف فندقية ومناطق أثرية وغيره، والثاني له علاقة بانتقال الأفواج السياحية والطيران.

وتابع «مدبولي»، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، نقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك مشكلة تتعلق بشق الطيران وانتقال السياح إلى مصر، نحن نحتاج إلى زيادة الطيران الاقتصادي أو الأقل تكلفة لأن 95% من السياحة الوافدة إلى مصر تأتي عبر الطيران.

وضرب رئيس الوزراء مثالا بالسياحة في أوروبا، موضحا أنّ الوفود السياحية لدول تشتهر بتحقيق إيرادات عالية في هذا الملف، تأتي من دول مجاورة في القارة وتنتقل بريا: «في أوروبا دولة زي إيطاليا أو إسبانيا هتحقق سنويا حوالي 70 و80 مليون سائح غالبيتهم بييجوا من الدول المحيطة وبيستخدموا الانتقال البري والطرق السريعة والقطارات، أغلب السياح هناك بيستخدموا وسائل انتقال تربط دول القارة ببعضها، واحنا في مصر مشكلتنا إن السياحة بتيجي ع طريق الطيران لبُعد الأسواق اللي بييجي منها السياح».

وكشف مدبولي، عن استهداف الحكومة زيادة ورفع كفاءة أسطول الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، والشركات التابعة التي نطلق عليها الطيران منخفض التكلفة مثل «إير كايرو»، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الدخول والمنافسة والاستثمار في هذا النوع من الطيران، عبر إعطاء حوافز للشركات العالمية والدولية صاحبة الطيران منخفض التكلفة لتأتي إلى مصر ويكون لها برامج مستمرة.

وأوضح أنّ عدد الغرف السياحية في مصر حاليا لا يستوعب أكثر من 18 إلى 19 مليون سائح، وهذا تحدٍ كبير يعملون على حله، عبر استهداف إضافة مزيد من الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السياح والوصول إلى 30 مليون سائح يأتون لمصر في 2028.