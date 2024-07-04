مدبولي: نستهدف زيادة أعداد السياح إلى 80 مليون شخص بحلول 2028

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ هناك مشروعات سياحية تعمل الدولة على إنجازها بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة في الساحل الشمالي، وسط رؤية الدولة لمنطقة الساحل الشمالي التي تستهدف تخصيص شق سياحي لكل مشروع كبير يجرى إنشاءه هناك، وأن يعمل 9 أشهر على مدار العام بدلاً من شهرين أو 3 أشهر فقط.

زيادة أعداد السياح لمصر

وأضاف خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تستهدف في خطتها زيادة أعداد السياح لمصر إلى 80 مليون سائح بحلول 2028، ولديها خطة واضحة لزيادة عدد الغرف سنويا بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أن تداعيات أزمة 2011 امتدت لمشروعات سياحية وفندقية في مناطق بعينها توقفت بسبب التوترات وقتها وعدم الاستقرار، وتركيز الحكومة الحالي على استكمالها خلال عامين لـ ثلاثة أعوام بحد أقصى، مضيفا: «لدينا ما لا يقل عن 60 إلى 70 ألف غرفة بمستويات تشطيب متفاوتة، ولو ركزنا عليها ستدخل الخدمة، بالإضافة للغرف التي يتم بناءها، وشغل الحكومة والمجموعة الاقتصادية الشاغل حاليا تنفيذ هذه الخطط».