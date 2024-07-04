محافظ الشرقية يوجه بإعداد تقرير مفصل للقرى والمدن وسرعة توزيع التابلت

بدأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يومه الثاني بعقد اجتماع مع مديري إدارات (الشؤون المالية والإدارية – المتابعة الميدانية – الموارد البشرية – التفتيش المالي والإداري - المكتب الفني – التخطيط الاستراتيجي والسياسات – الشؤون الهندسية – الشؤون القانونية – نظم معلومات البنية التحتية – المتغيرات المكانية – التخطيط العمراني – الحسابات – الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة – اللجان المؤتمرات – المركز التكنولوجي) ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.

الارتقاء بمنظومة العمل في الشرقية

استعرض الاجتماع أعمال ومهام كل إدارة بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة، وحجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حالياً للارتقاء بمنظومة العمل والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين الإرتقاء بمستوى الأداء الإداري.

الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على مسؤولي الوحدات

ووجه حازم الأشموني محافظ الشرقية مديرة إدارة المتغيرات المكانية بسرعة الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على مسؤولي الوحدات والمراكز للمساهمة في رفع نسب إنجاز إستخراج شهادة البيانات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 م .

كما كلف المحافظ مديرة إدارة التخطيط العمراني بإعداد تقرير مفصل عن موقف المدن والقرى والتوابع طبقا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وعرض معوقات اعتماد باقي القري وذلك للبدء في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية بتلك القري.

وجه المحافظ مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات لطرح مشروعات الخطة الإستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في أقل وقت وبأقل جهد وبذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة الحالية.

وأكد محافظ الشرقية أن الجهاز الإداري هو المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل داخل المحافظة ، مشدداً على أهمية تفعيل البرامج التدريبية لجميع العاملين كل في مجال عمله لمواكبة التطور في الجهاز الإداري ومتطلبات المرحلة الحالية فضلاً عن تعزيز التواصل الفعال بين الإدارات بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أولًا بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.