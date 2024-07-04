النائبة ميرال الهريدي: حياة كريمة مشروع القرن الـ21

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعد مشروع القرن الحادي والعشرين، مؤكدة أنها أولت اهتماما بالغا بالريف المصري، وتحسين جودة حياة المواطن، وعملت على توفير حياة كريمة وآمنة للفئات الأولى بالرعاية، فعمدت إلى تحسين جميع الخدمات الأساسية في القري والريف المصري من رصف وصرف صحي ومياه وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقالت لـ«الوطن» إن مبادرة حياة كريمة سابقة في تاريخ مصر الحديث، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص كل الحرص على إزالة العراقيل وتنمية حياة الإنسان أمام المواطن.

وأضافت أن القرى المصرية عانت على مدار سنوات طويلة، من نقص الخدمات كافة، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو فيما يتعلق بالبنية التحتية، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الأمور الحيوية لاستمرار الحياة، وهنا جاء دور مبادرة حياة كريمة الرئاسية، لإعادة الحياة في الريف مرة أخرى، لافتة إلى أنها بمثابة المنقذ لملايين المصريين في الريف وهي إنجاز واضح وكبير يحسب للقيادة السياسة المصرية وأنهت المعاناة في الريف.