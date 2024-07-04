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«حياة كريمة» تطلق قافلة بيطرية في محافظة الجيزة اليوم

كتب:

حبيبة فرج
10:53 ص | الخميس 04 يوليو 2024
جانب من قوافل حياة كريمة

جانب من قوافل حياة كريمة

تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قوافل بيطرية مجانية في محافظة الجيزة اليوم، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة بقيادة الدكتور علاء عبد العال، مدير الإدارة، وتتواجد القوافل تحديدا في مدينة الواحات البحرية بالمحافظة.

دعم صغار المربيين 

تأتي هذه القوافل في إطار الجهود المستمرة لتحصين الماشية من الأمراض المعدية ضمن مبادرة مؤسسة «حياة كريمة» التي تستهدف دعم صغار المربين وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

وعملت القوافل الطبية التي أطلقتها المؤسسة على تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، إضافة إلى تنظيم بعض الندوات التوعوية للمواطنين حول الطريقة السليمة للاعتناء بالماشية وحمايتها من الأمراض وسبل الرعاية الصحيحة بها. 

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