«حياة كريمة» تطلق مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي في شمال سيناء

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي على أهالي محافظة شمال سيناء، شملت مراكز رفح، الشيخ زويد، الحسنة، نخل، العريش، بئر العبد، ورمانة، حيث جرى توزيع اللحوم وفقاً لقواعد البيانات المتوفرة في كل محافظة، لتصل إلى كل قرى سيناء.

دعم الفئات الأكثر احتياجاً

وأكدت مؤسسة حياة كريمة في بيان لها أن مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المرضى، المسنين، الأيتام، الأرامل، والمرأة المعيلة، وهي من أولويات مؤسسة «حياة كريمة» وتأتي هذه المبادرة جزءًا من سلسلة مبادرات أطلقتها المؤسسة، والتي حققت نجاحاً كبيراً في السنوات الماضية.

قاعدة بيانات شاملة

تعتمد مؤسسة «حياة كريمة» على قاعدة بيانات شاملة تغطي مراكز وقري شمال سيناء، يتم تحديثها باستمرار لضمان دقة توزيع المساعدات. ويشارك عدد كبير من المتطوعين من أبناء سيناء في تنفيذ هذه المبادرات، مما يسهم في نجاحها ووصولها إلى المستفيدين بشكل فعّال.

مبادرات سابقة ناجحة

ونفذت مؤسسة «حياة كريمة» عدة مبادرات ناجحة في شمال سيناء، منها تجهيز عرائس، تنظيم قوافل طبية، تقديم مساعدات غذائية، توزيع شنط مدرسية، توفير ماكينات خياطة، وإعادة تأهيل المنازل البدوية. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المحافظة.

تعزيز التنمية المستدامة

وتعكس مبادرة «صك الخير» وغيرها من مبادرات مؤسسة «حياة كريمة» التزام المؤسسة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية في المجتمع السيناوي، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتنفيذ مشاريع تنموية متنوعة، تواصل المؤسسة تقديم الدعم اللازم لتحقيق حياة كريمة لأهالي سيناء.