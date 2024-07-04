الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية2024-2025

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 تابع (ب) الصادر في 27 يونيو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على القانون رقم 149 لسنة 2024، بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، وجاءت مواده كالتالي:

الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية

المادة الأولى تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي «مقوما بالأسعار الثابتة» يبلغ 4.2%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين 1 و2.

برنامج شراء الأصول غير المالية

وجاءت المادة الثانية لتتضمن اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024-2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيـه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات قائمة رقم 3.