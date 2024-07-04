رابط نتيجة كلية الاقتصاد بـ«المنصورة الأهلية».. اعرف خطوات التسجيل

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المنصورة الأهلية، نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وحددت رابطا إلكترونيا من أجل الحصول على النتيجة، عقب الإعلان عن أسماء الأوائل.

رابط نتيجة كلية الاقتصاد بالمنصورة الأهلية

وأشارت أنه يمكن للطلاب الإطلاع على نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول على بوابة الخدمات الطلابية، المُتاحة على الرابط الإلكتروني، ويجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول علي الرابط

- اختيار الحصول علي النتيجة

- اختيار كلية الاقتصاد

- إدخال العام الدراسي الخاص بالطالب

- ادخال الكود الخاص بالطالب

- الحصول علي النتيجة

أسماء أوائل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالمنصورة الأهلية

وجاءت أسماء أوائل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المنصورة الأهلية للفصل الدراسي الثاني كالآتي:

-المستوى الأول:

- المركز الأول روان احمد محمد عبد الرحيم عبده

- المركز الثاني احمد أيمن حافظ ابو العلا

- المركز الثالث سما عماد محمد علي شلبي

- المركز الرابع: ماهيتاب طه سالم علي احمد

- المركز الخامس احمد عمر علي طلب الوكيل

- المركز السادس محمود حسام محمود عبد الهادي

- المركز السابع علي علي أحمد محمد الديب

- المركز الثامن نورهان صبحي حسين مسعد

- المركز التاسع:ايمان ايمن ابراهيم مراد عبد الله

- المركز العاشر: أحمد طلبه عبد ربه