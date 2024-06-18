البابا تواضروس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 10 يوليو المقبل

يكرم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية لمن حصل على مجموع 98% فما فوق وكذلك من حصلوا على الشهادة الإعدادية في محو الأمية وطلاب الدمج.

البابا تواضروس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

وأعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ البابا تواضروس الثاني سيكرم أبنائه وبناته أوائل الشهادة الإعدادية وكذلك طلاب بنظام الدمج بالشهادة الإعدادية وذلك يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 بالكنيسة المرقسية الكبرى.

وأتاحت الكنيسة رابط للطلاب لملء البيانات والتسجيل عبر استمارة إلكترونية يسجل فيها من حصل على مجموع 98% فما فوق في موعد أقصاه 20 يونيو 2024، على أن يتم بعدها اختيار عدد مناسب من المتقدمين لتكريمهم، ويمكن التسجيل من هنا.

ومن المقرر أن بكرم البابا تواضروس أوائل الجامعات الحكومية والخاصة من خريجي دفعة 2023، بالإضافة لتكريم أصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه، وذلك يوم 26 يونيو الجاري بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، خلال العظة الأسبوعية للبابا في الساعة الخامسة مساءا.

كما أوضحت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية أن من المقرر عقد ملتقى للتوظيف بالتعاون مع مجموعة من الشركات في جميع المجالات، ووجهت الشباب لإحضار الـCV لتقديمه.