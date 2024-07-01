محافظ بني سويف يكرم أوائل شهادات التعليم الأساسي «عام وأزهر»

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أوائل شهادات التعليم الأساسي بالتعليم العام والأزهري، (الإعدادية والابتدائية العامة والأزهرية)، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم أوائل الشهادات عن العام الدراسي 2024/2023، وذلك بديوان عام المحافظة.

حضور لافت لأولياء الأمور

جاء ذلك في حضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم، والدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وقيادات المديرية والإدارة المركزية ومديري الإدارات التعليمية والأزهرية وأولياء أمور وأسر المكرمين من الطلاب المتفوقين.

محافظ بني سويف يهنأ الطلاب وأولياء أمورهم

وفي كلمته، هنأ محافظ بني سويف الطلاب الأوائل بمختلف المراحل في الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والشهادة الابتدائية، مطالبًا إياهم بالعمل والسعى لاستمرار النجاح والتفوق ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التميز خلال مراحل التعليم التالية، مؤكدا أن معيار النجاح والتميز مرهون بالالتزام والحفاظ على استمرار النجاح واستثماره في ما ينفعهم في حياته العملية ومسيرتهم التعليمية.

كما وجه المحافظ تحية خاصة لأهالي وأسر الطلاب من الآباء والأمهات أولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية وتهيئة المناخ المناسب للتفوق، لما بذلوه من جهد وتضحيات، ليصل أبناؤهم لهذا الأداء المتميز واعتلاء منصات التكريم، لاسيما وأن مصر تعتمد على رصيد عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات والتخصصات، باعتبار التعليم قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء الوطن.