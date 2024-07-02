أسماء أوائل طب أسنان جامعة المنصورة الأهلية.. الرابط وطريقة الاطلاع

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الأهلية، عن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وحددت أسماء الأوائل ورابط الحصول على النتيجة.

أسماء أوائل أسنان المنصورة الأهلية

ويستعرض «الوطن» اسماء أوائل كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الأهلية المستوى الثاني كالآتي:

- المركز الأول: إيمان جمعة فتوح رمضان داود

- المركز الثاني: حبيبة مصطفى مصطفى حنيجل

- المركز الثالث: محمد علاء الدين محمد راغب

- المركز الرابع: مريم محمد عبد الباري الشناوي

- المركز الخامس: شهد السيد عبد الرحيم السيد

- المركز السادس: مريم عبد العزيز الشربيني عبد الدايم

- المركز السابع: عبد الله نصر علي نصر

- المركز الثامن: نورهان نبيل السيد البدوي

- المركز التاسع: مهاد رضا إبراهيم الدسوقي

- المركز العاشر: نور السيد محمد عبد العزيز

رابط نتيجة كلية طب الأسنان بالمنصورة الأهلية

وحددت الكلية «رابط» يمكن من خلاله الاطلاع على نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني المستوى الثاني في محافظة الدقهلية من خلال الدخول على بوابة الخدمات الطلابية، وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول علي الرابط من هنا

- كتابة الاسم الخاص بالطالب

- اختيار العام الدراسي الثاني

- إدخال الكود الخاص بالطالب.