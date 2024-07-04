وزير البترول يعقد اجتماعات لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء والمصانع

تنتظر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، العديد من الملفات الكبرى في قطاع البترول التي ستكون مطروحة أمامه على طاولة العمل لمناقشاتها.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن من أبرز الملفات التي ستطرح على الوزير البترول، تأمين إمدادات الوقود لكافة القطاعات وأهمها محطات الكهرباء والمصانع.

تأمين إمدادات الوقود لكافة القطاعات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في الوقت الحالي يتابع وزير البترول العمل على دراسة تأمين إمدادات الوقود لجميع القطاعات، وأهمها محطات الكهرباء والمصانع، من خلال العديد من الاتجاهات ومنها زيادة معدلات الإنتاج للبترول والغاز من الحقول التي تعمل بالفعل وزيادة الحقول المكتشفة الجديدة وربطها سريعا على خطوط الإنتاج.

اجتماعات عديدة لوزير البترول

وأشار إلى أن وزير البترول عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي الشركات والبترولية وهيئة البترول والقابضة للغازات لمتابعة العمل ومناقشة العديد من الملفات، ولفت المصدر إلى اتجاه وزير البترول الجديد للعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة والتي تمثل داعم أساسي في زيادة المشروعات البترولية واكتشاف المزيد من الحقول والتي تؤدي إلى زيادة الاكتشافات.

وأكد أن من أبرز الملفات التي يتابعها وزير البترول الجديد، متابعة وصول شحنات الغاز الطبيعي المتفق على قدومها إلى مصر لتوفير الإمدادات لمحطات الكهرباء.