وزير البترول يلتقي طارق الملا.. ويؤكد: «سنكمل مسيرة المشروعات»

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالوزير السابق المهندس طارق الملا، الذي هنأه على تولى الوزارة، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار التواصل والبناء على ما تحقق.

وأثنى «بدوي» على ما قدمه «الملا» من جهود على مدار تسع سنوات تولى فيها حقيبة البترول والثروة المعدنية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استكمال المشروعات التي جرى البدء فيها، وتحقيق الأولويات المستهدفة.

تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية

وأضاف «بدوي» أنه على رأسها المزيد من تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وأن برنامج العمل الذي تقوم به الدولة المصرية الحديثة، قائم على البناء والتنمية المستمرة واستكمال الإنجازات ودعم مسيرة العمل.