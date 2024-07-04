«القاهرة الإخبارية»: الانتخابات البريطانية تفتقد الحماس.. والنتيجة محسومة لـ«المحافظين»

قال أبو بكر بشير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ الانتخابات البرلمانية البريطانية الحالية تفتقد الحماس، وهي حالة خاصة لأن النتيجة متوقعة مسبقا.

فوز متوقع لحزب العمال

وأضاف خلال تغطية حية من العاصمة البريطانية أنَّ حالة التصويت بهذه الانتخابات خاصة وفريدة وتفتقد الحماس، والسبب أن النتيجة متوقعة مسبقاً وفقا لاستطلاعات الرأي «هزيمة ساحقة ماحقة لحزب المحافظين، وانتصار يوصف بأنه كبير وتاريخي وغير مسبوق لحزب العمال».

فوز حزب العمال بزعامة توني بلير عام 1997

واستطرد: «الفوز المتوقع في الانتخابات الحالية لـ حزب العمال البريطاني، ومتوقع أنه سيكون أكثر مما حققه الحزب بزعامة توني بلير عام 1997، حيث استحوذوا وقتها على 418 مقعدا وهو فوز كاسح».