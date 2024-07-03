لأول مرة.. المهاجرون الأجانب يشاركون في الانتخابات البرلمانية البريطانية

لأول مرة، يشارك المهاجرون الأجانب في الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من يوليو الحالي في بريطانيا، بهدف ترك بصمة تؤثر في مسار البلاد التي اختاروها وطنًا لهم، وعبر المهاجرون عن حماسهم للمشاركة في الانتخابات البريطانية لأول مرة، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

التصويت في الانتخابات البريطانية

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يحقق حزب العمال المعارض فوزًا ساحقًا، ما يعني أنه قد يخلف حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي حكم البلاد 14 عامًا، ويحق للاجئين والمهاجرين من دول الكومنولث، التي كانت معظمها أراضٍ سابقة ضمن الإمبراطورية البريطانية مثل نيجيريا والهند وماليزيا، المشاركة في التصويت في الانتخابات البريطانية.

وعبر الهندي براتيش بانجاك، البالغ من العمر 27 عامًا، عن حماسه للمشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية البريطانية، قائلاً: «وصلت إلى بريطانيا في فبراير الماضي وأنا متحمس للإدلاء بصوتي بعدما لم أتمكن من التصويت في بلدي».

تيه وين سون، طالبة ماليزية تبلغ من العمر 33 عامًا، أكدت أنها لا ترى فرقًا كبيرًا بين الحزبين الرئيسيين، لكنها تعبر عن رغبتها في التصويت لحزب يظهر تقبّلاً أكبر تجاه المهاجرين.

قضية الهجرة أساسية في الحملة الانتخابية في بريطانيا

وتعتبر قضية الهجرة أساسية في الحملة الانتخابية في بريطانيا، وسوناك يعد بخفض مستويات الهجرة في حال فوز المحافظين، ما يثير قلق العديد من الناخبين البريطانيين بسبب ارتفاع المستويات والضغوط الكبيرة على الخدمات الحكومية مثل الصحة والإسكان والتعليم.

وشدد سوناك على قواعد منح التأشيرات، وأثار جدلاً دولياً بسبب سياسته في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

في نهاية أبريل الماضي، نفّذت السلطات البريطانية أول عملية ترحيل لطالب لجوء إلى رواندا، وفقًا للقانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة في نفس الشهر.