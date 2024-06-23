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«صداع في رأس الجميع».. ملف الهجرة يشعل ماراثون الانتخابات البريطانية المرتقبة

كتب:

عمرو هلال
11:12 م | الأحد 23 يونيو 2024
ماراثون الانتخابات البريطانية

ماراثون الانتخابات البريطانية

عرض برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «صداع في رأس الجميع.. ملف الهجرة يشعل ماراثون الانتخابات البريطانية المرتقبة».

أيام قليلة وتنطلق الانتخابات العامة المبكرة في بريطانيا، فبعد حل البرلمان في 30 مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إجراء الانتخابات في 4 يوليو المقبل، وسط توقعات بعودة حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما من حكم المحافظين.

صداع في رأس بريطانيا، هذا هو التشبيه الأقرب لما تمثله أزمة المهاجرين من عبء على جميع المرشحين دون استثناء، فالهجرة الشرعية وغير الشرعية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ففي عام 2022 سجلت المملكة المتحدة رقما قياسيا للهجرة بلغ 626 ألف شخص، ما دفع الحكومة البريطانية لاتخاذ قرار بتخفيض أعداد المهاجرين عبر نقل المهاجرين إلى رواندا.

وبينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب العمال البريطاني على المحافظين، وعد زعيم حزب العمال بتقليص عدد المهاجرين، قائلا: إن ما فشل فيه حزب المحافظين سينجح العمال في تحقيقه.

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