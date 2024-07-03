شخصيات لا يحق لها التصويت في الانتخابات البريطانية 2024.. تعرف عليها

يتجه الناخبون في بريطانيا غدا الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي تجري بين عدة أحزاب، ومٌنافسة أكبر حزبين وهما العمال والمحافظين، إذ يترأس الأول كير ستارمر، بينما يقود الثاني رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وهو صاحب الدعوة لإجراء انتخابات، على الرغم من تراجع حزبه «المحافظين» في استطلاعات الرأي لصالح حزب العمال.

تبكير موعد الانتخابات

تجرى الانتخابات البرلمانية البريطانية كل 5 سنوات، حيث كان من المتوقع أن تتم في يناير 2025، إلا أن سوناك دعا في 22 مايو الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «التليجراف».

من لهم حق التصويت؟

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه وفقا للقانون البريطاني، فإنه يمكن لأي شخص عمره 18 عاما، أو أكثر أن يدلي بصوته في مكان واحد فقط، سواء كان مواطناً بريطانياً أو من رابطة الكومنولث «رابطة الشعوب البريطانية»، أو من جمهورية إيرلندا وله عنوان في المملكة المتحدة.

يشارك المُهاجرون الأجانب لأول مرة، في الانتخابات البرلمانية المُقررة في الرابع من يوليو الحالي في بريطانيا، بهدف ترك بصمة تُؤثر في مسار البلاد، وعبر المهاجرون عن حماسهم للمشاركة في الانتخابات البريطانية لأول مرة، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»، أما من ليس لهم الحق في التصويت فهم أعضاء مجلس اللوردات.

ماذا يحدث بعد إعلان نتائج الانتخابات؟

يصبح زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، رئيسا للوزراء، وفي حالة عدم تمكن حزب من تحقيق الأغلبية المطلقة فإنه يتم تشكيل برلمان مُعلق، وبالتالي تشكيل حكومة ائتلافية بالمشاركة مع حزب آخر، كما يؤدي البرلمان الجديد في 9 يوليو اليمين الدستورية.

النتائج المتوقعة

تشير استطلاعات الرأي إلى احتمالية فوز حزب العمال في الانتخابات، وهو ما يُشبه ما حدث في 1997 عندما كان توني بلير رئيسا للحزب، وحقق انتصارا ساحقا على حزب المحافظين بزعامة جون ميجور آنذاك، ويتصدر حزب العمال بزعامة كير ستارمر استطلاعات الرأي منذ آواخر عام 2021.