وزير الرياضة يتابع استعدادات إطلاق فعاليات «صيف شبابنا»

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع قيادات الوزارة ومديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس، اليوم، ترتيبات واستعدادات إطلاق مبادرة صيف شبابنا، التي تطلقها الوزارة في الأندية ومراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، تحت شعار «صيف شبابنا في النادي ومركز الشباب».

جهد كبير في وزارة الشباب والرياضة

عبر الوزير عن شكره لمديري مديريات الشباب والرياضة، على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، موجهًا بتذليل كل العقبات والتنسيق بالكامل، بشأن تنفيذ فعاليات المبادرة لخدمة شبابنا، ويكون متواجد في كل مركز شباب ونادي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج هدفه شغل أوقات الفراغ الشباب والفتيات من خلال ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية التي تعود بالنفع والفائدة على المشاركة وتساهم في صقل مواهبهم وبناء شخصياتهم.

وتتضمن مبادرة صيف شبابنا مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء والشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.