وزير الشباب والرياضة: عودة القطبين «براند» كبير للكرة المصرية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الجمهور سعيد جدا، خاصة أنه في الأسبوع الماضي فرحت مصر كلها سواء جمهور الزمالك أو الأهلي؛ لأن مصر فازت مجسدة في النادي الأبيض، وهذا الأسبوع أيضا الجولة الثانية مصر بأكملها سعيدة بتربع «الأحمر» على عرش أفريقيا، لافتا إلى أن الأداء والشكل والمضمون كان على أعلى مستوى.

أشرف صبحي: كرة القدم سبب الفرحة

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على فضائية الأولى المصرية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن عودة القطبين يعد «براند» كبير للكرة المصرية وهذا مكانهما الطبيعي، متابعا: «كنا بحاجة للفرح بالكرة، في أوقات كثيرة نحزن بسبب الكرة المصرية، لكن عودة الناديين مرة أخرى للكرة الأفريقية لمحة مفرحة للكرة».

وشدد على أن «مصر ملكة أفريقيا في كرة القدم، والجيل الحالي به محترفين في كرة القدم، على رأسهم اللاعب العالمي محمد صلاح، كما أن الدوري المحلي كبير جدا، والمنتخب سيعود ويكمل هذا، وكذلك المنتخب الأوليمبي الذي تأهل إلى باريس، والبطل الحقيقي في المباريات هي الجماهير التي تملأ المدرجات».