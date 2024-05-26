وزير الشباب والرياضة للجماهير المصرية: أنتم البطل الحقيقي

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة للجماهير المصرية، قائلا: «أنتم البطل الحقيقي، ففي مباراة الزمالك الجماهير شكلها يفرح، ولم يكن هناك أي خطأ أو خروج عن الصورة، وهذا ينطبق على النادي الأهلي، حيث خرجت المباراة بشكل جميل للغاية، والجهود المبذولة لدخول الجماهير رأينا مضمونها، والتوعية التي نقولها دائما للجماهير هي الحفاظ على هذا المكتسب لكي تستمر الجماهير المصرية».

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة ببرنامج «كورة كل يوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة: «نحتاج إننا نقول لأولانا بإننا شايفينكم، والكرة المصرية مهمة لكن الرياضة ليست كرة فقط، ولا يوجد مصطلح الألعاب الشهيدة، كل أولادنا وفرنا لهم ما يجب أن يتم من بعثات ومعسكرات ومدربين أجانب وأماكن على أعلى مستوى للتدريب في مصر، وبرنامج علمي».

وتابع: «مليار و250 مليون إعداد لـ28 اتحادا للأولمبياد، من ضمنهم برنامج باريس 250 مليونا، وبالتالي نتحدث عن لغة اقتصاد، لكي يعرف الشباب قيمة الدولة واهتمامها بهم وهذا دور الوزارة».