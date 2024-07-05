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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5-7-2024 في الأسواق والمحلات

كتب:

مارينا رؤوف
08:02 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أعلنت بورصة الدواجن تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5-7-2024 عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، إذ شهدت الأسواق حالة من انخفاض الأسعار مقارنة ببداية التعاملات.

أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء استقرار لتباع بـ 73 جنيهًا من أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلكين بمبلغ يتراوح بين 80 و84 جنيهًا على حسب المنطقة، ويأتي هذا التراجع لليوم الثالث على التوالي.

وتراجعت أسعار الدواجن منذ بداية تعاملات الأسبوع، وذلك لعدة أسباب، أبرزها آليات السوق والعرض والطلب، نظرًا لانخفاض الطلب، وكذلك زيادة المعروض في الأسواق وتراجع أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 112 جنيهًا، على أنّ تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 120 و135 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 125 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 72 جنيهًا على أرض المزرعة.

وتتغير أسعار الدواجن بشكل يومي، خاصة أنَّ الأسعار في المحلات يضاف عليها مصاريف النقل والمكسب، كما أنَّ السعر النهائي يختلف من منطقة لأخرى.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.