وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي ضيف برنامج «بالخط العريض» على «الحياة» غدا

يحل وزير الخارجية الأسبق السفير نبيل فهمي، ضيفا مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج «بالخط العريض» على شاشة تليفزيون الحياة، غدا الجمعة.

وخلال الحلقة يتناول فهمي، الكثير من كواليس ثورة 30 يونيو، إبان توليه وزارة الخارجية، قائلا: «الأمريكان كانوا شايفين إن التيار الإسلامي في تنامي والنظم العربية غير مستقرة ولن تدوم».

كما يكشف خلافا حادا حدث بينه وبين الرئيس الأمريكي أوباما، وقيامه بتهديده قائلا: «قالي ده شخصيا.. في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قولتله التغيير حصل بشكل غير تقليدي.. قالي هاضطر أخد إجراءات.. قولتله هتبقى غلطان»، ويقوم خلال الحلقة، بتحليل الأوضاع في المنطقة، خاصة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف فهمي: «في اعتقادي أحداث ما بعد 7 أكتوبر أحدثت ضررا كبيرا بإسرائيل أكبر من أي حملة ضدها».

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع على شاشة تلفزيون الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع، من تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.