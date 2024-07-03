وزير الخارجية والهجرة: مصر دولة ذات ريادة إقليمية وتعد ركيزة الاستقرار بالمنطقة

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تقع في منطقة تموج بالصراعات والأزمات، ولم تواجه في تاريخها الحديث والمعاصر أزمات من جميع الاتجاهات وتحديات من كافة الاتجاهات سواء من الشرق أو الجنوب أو الغرب، فهي فترة عصيبة لكن الدولة المصرية راسخة وقوية.

دور مصر الإقليمي والدولي الآن واضح

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دور مصر الإقليمي والدولي أصبح واضحًا للعيان، كما تعد ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبقه التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك كان نتيجة للاستقرار في مصر وقوتها وتماسكها ودورها الإقليمي والدولي الريادي.

ولفت إلى أنه لم يجد الاتحاد الأوروبي والشركاء الغربيين دولة يعتمدون عليها في حفظ الأمن والاستقرار، وأن تكون ركيزة للاستقرار مثل مصر، وهو الوضع بالنسبة لباقي دول العالم، التي تحرص حرص كبير على أن يكون الدور المصري مهم ونشيط حتى لا يحدث في المنطقة، توالي أزمات مما هو قائم بالفعل.