سحب نوع زيت شهير في أمريكا.. لماذا تم حظر الزيت النباتي المبروم؟

تسبب نوع شهير من الزيوت في ضجة بين ملايين الأمريكيين، وذلك بعد صدور قرار من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحظر «الزيت النباتي المبروم» نهائيًا.

والزيت النباتي المبروم؛ مادة تستخدم في المشروبات ذات الطعم الحمضي، تم ترخيصة في وقت سابق من قبل إدارة الغذاء والدواء لاستخدامه بكميات صغيرة تبلغ 15 جزءًا في المليون أو أقل، ومع ذلك زادت خطورته الأيام السابقة وفق موقع«today» الأمريكي.

ما هو الزيت النباتي المبروم؟

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، من الزيت النباتي المبروم الذي انتشر في نيويورك ويهدد حياة السكان، وهو زيت تم تعديله بالبروم وعنصر كيميائي طبيعي، يتم استخدامه كمثبت غذائي في المقام الأول في مشروبات الحمضيات لمنع الطعم من الانفصال والطفو إلى الأعلى.

كانت مادة الزيت مدرجة في قائمة إدارة الغذاء والدواء للمكونات التي تعتبر آمنة بشكل عام، ولكن تم تقييده بحيث لا يمكن استخدامه إلا في المنتجات التي تحتوي على نكهات الطعام بعد دراسات السمية المتعددة التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الكندية في عام 1969، وفقًا لمركز العلوم في السياسة العامة.

وفي 3 يوليو، ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اللائحة التي سمحت باستخدام مادة الزيت النباتي المبروم في المواد الغذائية.

سبب حظر الزيت

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها حظرت استخدام الزيت النباتي المبروم بعد توصلت نتائج الدراسات التي أجريت على الحيوانات، بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة إلى احتمال حدوث آثار صحية ضارة على البشر.