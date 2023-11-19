«نواة» تحصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

فاز مركز نواة للأبحاث العلمية الرائد في مجال التحاليل والأبحاث العلمية في مصر، باعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية US-FDA في تحاليل وسلامة الغذاء، ليصبح أول مركز أفريقي يحصل على الاعتماد، وفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحب بيان الهيئة، يوفر حصول نواة على هذه الميزة على الشركات المصرية والأفريقية، التكلفة والوقت المهدران في إرسال العينات للتحليل خارج القارة، ما يدعم قدراتها على التصدير للسوق الأمريكي، كما يسهم في تعزيز صناعة الغذاء للاستهلاك المحلي.

و«نواة» شركة ناشئة مصرية متخصصة في قطاع الأبحاث والتحاليل العلمية، وحظيت بالدعم التمويلي والتقني من شركة مصر لريادة الأعمال، المؤسسة من قبل وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الاستثمار القومي، بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة.

التعاون مع الهيئات الدولية

وقال الدكتور عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواة للأبحاث، إنّ اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هو الأصعب على الإطلاق، وكان شبه قاصر على الشركات الأوروبية، والآن أصبحت موجودة بقوة على خريطة المعامل والمراكز البحثية العالمية، وسيكون له أثر واضح على الشركة خاصة وسوق الغذاء المصري عامة، حيث يفتح للشركة مجالا للتعاون مع الهيئات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، ويوفر نصف تكلفة وتسعة أعشار الوقت اللذان يتحملهما المُصدر المصري الراغب في التصدير للسوق الأمريكية نتيجة إرسال العينات لتحليلها بالخارج قبل التصدير.

وأعلن الدكتور عمر صقر، عن خطط مركز «نواة» لاستغلال الاعتماد الجديد للتوسع في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.

تعزيز جهود التنمية

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: «سعداء بالتقدم الذي تحققه شركة نواة العلمية الناشئة التي تعمل في مجال الأبحاث العلمية، وهو واحد من بين أهم المجالات التي تعزز جهود التنمية في مصر وتدفع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة»، موضحة أهمية التطور والنمو المستمر للشركات الناشئة المصرية لتعزيز وجودها على الساحة الدولية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنّ شركة نواة واحدة من بين 205 شركات حصلت على دعم واستثمار من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures بشكل مباشر وغير مباشر منذ عام 2017.

ميزة تنافسية للصادرات الزراعية المصرية

وقال السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ الاعتماد خلق ميزة تنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، فضلا عن المزايا النسبية العديدة لقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي في مصر، من حيث الجودة والسعر، مؤكدًا أنّ الهيئة ستواصل دعمها لجهود الشركة تنظيميًا وترويجيًا، لإيمانها بأنّ الشركات الناشئة قادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتعظيم دور الاقتصاد المصري في سلاسل الإنتاج العالمية.