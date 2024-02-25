بعد تحذير «الغذاء والدواء».. أستاذ أمراض سكر: لا يوجد تحليل عن طريق الجلد دون إبر

علّقت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر بكلية الطب في قصر العيني، على تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الساعات والخواتم الذكية في قياس مستويات السكر في الدم دون الإبر.

ساعات ذكية يمكنها قياس السكر بمجرد التلامس مع الجسم

وقالت «شلتوت»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «طالعنا إعلانات كثيرة مؤخرا عن ساعات ذكية يمكنها قياس السكر بمجرد التلامس مع الجسم، وكان شيئا رائعا من إدارة هيئة سلامة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن تذكر هذا الموضوع».

وأضافت: «هناك بعض المعاناة عندما نطلب من المريض أن يحلل أكثر من مرة في اليوم، وهذا الأمر يصعب عليه، وخاصة الأطفال والشباب المصابين بالسكر من النوع الأول، وإلى الآن لا يوجد تحليل عن طريق الجلد دون إبر».

وتابعت أستاذ أمراض السكر: «هناك تحليل معتمد وهو عبارة عن إبرة يمكنها قياس مستوى السكر في الدم كل 15 يوما، وهذه الإبرة بها حسّاس يقيس لمدة 15 يوما، وهذا القياس يمكنه أن ينتقل إلى موبايل أو ساعة متطورة، ولكن الساعة في هذه الحالة لا تقيس».