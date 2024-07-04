في أول يوم عمل.. وزير الثقافة يعلن خطة النهوض بالقطاع الثقافي

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صباح اليوم الخميس، على إجراء جولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك خلال أول يوم عمل- عقب أدائه اليمين الدستورية- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، على جهودها خلال فترة توليها المنصب.

تشييد بناء ثقافي راسخ يُساهم في نهضة مصر

وأكّد «هنو»، اعتزامه البناء على ما تحقق من قِبل الوزراء السابقين، لتشييد بناء ثقافي راسخ وقوي يُساهم في نهضة مصر.

وأشار إلى أن العمل في وزارة الثقافة سيكون تكامليًا بين مختلف قطاعاتها، مع الحرص على دعم التعاون مع الوزارات المعنية ببناء الإنسان، خاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة في بناء الإنسان المصري، وهو الهدف الأسمى للوزارة.

دعم التحول الرقمي وإنشاء منصات إلكترونية

وأكد وزير الثقافة وضع خطة عمل مرحلية للنهوض بالقطاع الثقافي، ترتكز على حلول غير نمطية، وأفكار متطورة، ودعم التحول الرقمي، وإنشاء منصات إلكترونية متعددة لمجالات الإبداع والابتكار المختلفة، كما أكد على مواكبة التطورات التكنولوجية والثورة التي يشهدها العالم في مجالات التطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يتيح تحويل الهواتف الذكية إلى منصات ثقافية متنقلة.

وقال وزير الثقافة: «مصر غنية بمبدعيها، وروافد الفنون والثقافة بها كثيرة ومتنوعة»، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على ترسيخ فكرة «الثقافة حق لكل المصريين»، وستسعى جاهدة لنشر الوعي والثقافة في كافة أنحاء مصر، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والقبول بين مختلف فئات المجتمع.