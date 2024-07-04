«الثقافة»: مدّ فترة التقدم لـ مسابقة العزف ورقص الباليه حتى 15 أغسطس

كشف المجلس الأعلى للثقافة، عن مدّ فترة التقدم لمسابقة العزف على آلات الفلوت والتشيلو والعود والقانون ورقص الباليه لعام 2024، التي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه في المجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور راجح داوود حتى 15 أغسطس المقبل آخر موعد للمشاركة في المسابقة.

فروع المسابقة

وتتضمن المسابقة فروع، العزف على الآلات الموسيقية «الفلوت، والتشيللو، والعود، والقانون»، إضافة إلى مسابقة الباليه الفردي للشباب والفتيات للجنسين مواليد (2002 - 2008)، على أن يقدم المتسابق رقصة كلاسيكية فارياسيون من عروض الباليه العالمية «بحيرة البجع - جيزل - كسارة البندق - الجمال النائم»، ورقصة حديثة أو معاصرة من اختياره لا تزيد مدتها عن 5 دقائق.

قيمة الجوائز

10 آلاف جنيه في كل مسابقة، ولتفاصيل المسابقات من هــــــــــــنـــــــــا